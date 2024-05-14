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Жизнь

В Барнауле начался третий этап благоустройства парка «Юбилейный»

В Барнауле стартовал третий этап благоустройства парка «Юбилейный», сообщает пресс-служба мэрии. В настоящее время идет подготовка к обустройству зон активного отдыха.

В парке «Юбилейный» в Барнауле начался третий этап работ по благоустройству. Они проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». «Русстрой» занимается выполнением работ.

В настоящее время рабочие занимаются разметкой участков и подготовкой их для создания зон активного отдыха. В первую очередь проводятся работы по удалению аварийных деревьев и кустарников. Стоит отметить, что в этом году в парке планируется высадить около 150 новых деревьев.

В текущем году в парке создадут зоны активного отдыха. Там появятся скейт-парк, роллердром и памп-трек. Для детей оборудуют игровые комплексы и спортивные площадки. Также продолжится обустройство пешеходных дорожек.

Все работы планируется закончить до середины октября.

Ранее стало известно, когда в Барнауле пройдут последние весенние продовольственные ярмарки.

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