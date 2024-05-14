В Алтайском крае откроют школу для пациентов с рассеянным склерозом

Во вторник, 28 мая, в Краевой клинической больнице (улица Ляпидевского, 1/2) пройдет первое занятие школы для пациентов с рассеянным склерозом и их близких. Об этом пишет altairegion22.

Известно, что школу организуют специалисты кабинета экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии.

Цель проекта — оказывать помощь людям с рассеянным склерозом. В том числе, предоставлять информацию о том, куда можно обратиться за медицинской помощью, консультировать по вопросам лечения, оказывать поддержку и курировать на всех этапах диагностики и терапии. Специалисты ответят на все вопросы пациентов и их близких.

Занятие начнется в 10:00. Необходимо предварительно записаться по телефону (3852) 68-94-88.

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