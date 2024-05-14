В Алтайском крае откроют школу для пациентов с рассеянным склерозом

Известно, что школу организуют специалисты кабинета экстрапирамидных, демиелинизирующих заболеваний и ботулинотерапии.
Цель проекта — оказывать помощь людям с рассеянным склерозом. В том числе, предоставлять информацию о том, куда можно обратиться за медицинской помощью, консультировать по вопросам лечения, оказывать поддержку и курировать на всех этапах диагностики и терапии. Специалисты ответят на все вопросы пациентов и их близких.
Занятие начнется в 10:00. Необходимо предварительно записаться по телефону (3852) 68-94-88.
Ранее стало известно, как в Алтайском крае помогают неизлечимо больным людям.
Самое важное - в нашем Telegram-канале