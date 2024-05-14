Поддельная подпись и повышенный тариф. Барнаульцы жалуются на управляющую компанию

Барнаульцы жалуются на управляющую компанию и подделку подписей. Об этом пишет Barnaul 22 .

Жильцы дома по адресу: ул. Суворова, 6 рассказали, что с января прошлого года дом находится под управлением УК "Омега". При этом, по словам жителей, УК без проведения собрания собственников взяла на себя управление домом.

"Полгода назад компания повысила тариф на содержание помещений на 60%. Собрание проводилось на бумаге. Моя подпись в протоколе поддельная. Много других жильцов также заявляют, что их подписи поддельные", — подчеркнули жильцы дома.

Барнаульцы писали заявление в полицию, однако там оказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления по ст. 327 УК РФ (подделка документов). При этом экспертиза установила, что подписи подделаны.

Горожане почти полгода платят за содержание помещений по завышенному тарифу. Однако пол в подъезд жители моют своими силами.

Ранее сообщалось, что водитель попала в ловушку на дороге в центре Барнаула.

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