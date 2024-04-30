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Жизнь

В Барнауле полицейские задержали женщину, которая расплачивалась чужой картой

Девушка из Барнаула обратилась в отделение с заявлением о краже средств с ее банковской карты, сообщает пресс-служба полиции Алтайского края.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям, когда заметила, что кто-то совершает различные покупки с ее карты.

Таким образом, неизвестным удалось украсть у девушки 3 тыс. рублей.

Потерпевшая сообщила, что потеряла свою пластиковую карту, но не заметила, когда именно это произошло. Она не сразу обнаружила, что кто-то воспользовался ее картой. Когда девушка проверила мобильное приложение своего банка, она увидела уведомления о том, что с ее карты несколько раз оплачивали покупки в разных магазинах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали женщину 1985 года рождения по подозрению в краже. Подозреваемая призналась в совершении преступления. Она обязалась возместить причиненный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края сделал подкоп, чтобы украсть у соседей радиоприемник, вентилятор и детский бассейн.

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