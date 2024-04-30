В Алтайском крае мужчина из ревности зарезал жену

По данным следствия, 2 марта мужчина и его бывшая сожительница были в гостях у общих знакомых в одном из поселков Рубцовского района, где проходило празднование дня рождения подруги. Ночью между ними возник конфликт, причиной которого стала ревность. В результате мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в область грудной клетки.
От полученного ранения 44-летняя женщина скончалась на месте.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, включая угрозы убийством в адрес своей сожительницы.
Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что мужчина изрезал свою жену, после чего его нашли под окнами многоэтажки.
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