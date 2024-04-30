3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 796-й. Самое важное к утру 30 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Завершение конфликта России и Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит, Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.
  • Мессенджер Telegram заблокировал официальные чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры Украины по ошибке, заявил Reuters представитель мессенджера.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним в Киеве совместную пресс-конференцию.
  • Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

В Харькове переименовали станции метро «Пушкинская» и «Южный вокзал».

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Доллар — 91,78 рубля; Евро — 98,03 рубля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость