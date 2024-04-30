День 796-й. Самое важное к утру 30 апреля

Главные новости
- Завершение конфликта России и Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит, Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.
- Мессенджер Telegram заблокировал официальные чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры Украины по ошибке, заявил Reuters представитель мессенджера.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним в Киеве совместную пресс-конференцию.
- Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
Армия. Мобилизация.
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