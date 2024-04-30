День пожарной охраны. Как поздравить в стихах, прозе и смс

Поздравляем борцов со стихией,

Покорителей силы огня!

Вам желаем безмерной отваги.

Пусть вас ангелы зорко хранят.



Меньше риска в опасной работе,

Больше тихих, спокойных минут.

Пусть оценят ваш подвиг по праву,

С благодарностью помнят ваш труд!



Мира, долгих лет жизни, здоровья,

Героизма, удачи, тепла!

Чтобы дома встречали с любовью,

А судьба благосклонной была!

Быть пожарным — это гордость,

И достоинство, и честь.

Ваших мужественных качеств

В жизни нам не перечесть.



От души вас поздравляем

С профессиональным днем.

Искренне всем вам желаем

Побеждать в борьбе с огнем.



Пусть не знают ваши семьи

Горестей, тревог и бед.

На великой вашей службе

Вам желаем лишь побед.