В Алтайском крае начались работы по ремонту 10 километров региональной дороги А-322 Горняк — Староалейское, сообщили в краевом министерстве транспорта.

Команда Юго-Западного ДСУ осуществляет работы по снятию старого дорожного покрытия, формированию профиля основания и его укреплению методом холодного ресайклинга. По завершении этих работ, специалисты приступят к созданию нового дорожного полотна: будет уложено два слоя асфальтобетона, укреплены обочины и отремонтированы примыкания к дороге. Стоит отметить, что в рамках федерального проекта в прошлом году было отремонтировано 10 км этой дороги.

В Третьяковском районе начались работы по ремонту еще одной приграничной дороги — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан. Планируется реконструировать около двух километров дорожного полотна, которое является пограничным переходом между Россией и Казахстаном.

Специалисты из Юго-Западного ДСУ проведут замену дорожного полотна, обустроят тротуары, освещение, парковку и площадку для задержанных транспортных средств. Также будет выполнено благоустройство территории. Стоимость работ составляет 138 млн рублей.

Эта дорога является не только важным международным транспортным путем, но и ведет к родине всемирно известного оружейника Михаила Калашникова, а также к популярным туристическим объектам Алтайского края.

Ранее сообщалось, что на выездном совещании обсудили, как организовать дорожное движение на одной из улиц Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале