3 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Алтайском крае начали ремонтировать трассы на Казахстан

В Алтайском крае начались работы по ремонту 10 километров региональной дороги А-322 Горняк — Староалейское, сообщили в краевом министерстве транспорта.

Команда Юго-Западного ДСУ осуществляет работы по снятию старого дорожного покрытия, формированию профиля основания и его укреплению методом холодного ресайклинга. По завершении этих работ, специалисты приступят к созданию нового дорожного полотна: будет уложено два слоя асфальтобетона, укреплены обочины и отремонтированы примыкания к дороге. Стоит отметить, что в рамках федерального проекта в прошлом году было отремонтировано 10 км этой дороги.

В Третьяковском районе начались работы по ремонту еще одной приграничной дороги — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан. Планируется реконструировать около двух километров дорожного полотна, которое является пограничным переходом между Россией и Казахстаном.

Специалисты из Юго-Западного ДСУ проведут замену дорожного полотна, обустроят тротуары, освещение, парковку и площадку для задержанных транспортных средств. Также будет выполнено благоустройство территории. Стоимость работ составляет 138 млн рублей.

Эта дорога является не только важным международным транспортным путем, но и ведет к родине всемирно известного оружейника Михаила Калашникова, а также к популярным туристическим объектам Алтайского края.

Ранее сообщалось, что на выездном совещании обсудили, как организовать дорожное движение на одной из улиц Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость