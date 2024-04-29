Жители Новосибирска массово устремились к ГЭС смотреть ледоход

Дело в том, что зимой толщина льда на нем составляла 67-96 сантиметров. Это, больше нормы на 12-21 см, указывает bfm.ru. Поэтому даже при уверенной плюсовой температуре воздуха лед на водохранилище не тает стремительно.

Поэтому в выходные сибиряки приезжают к ГЭС, чтобы посмотреть на ледоход. И непогода — нипочем.

Дрейф

На водохранилище не бывает ледохода, характерного для рек. Но на таких водоемах происходит ветровой дрейф льда, в том числе под влиянием течений.

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