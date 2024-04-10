Спецкарта, сценарий, оповещение: риски прорыва плотины Новосибирской ГЭС оценил эксперт

Чрезвычайная ситуация в Орске актуальным вопрос для сибиряков— выдержит Новосибирская ГЭС большую воду.

К факторам риска относят Новосибирское водохранилище и одноименную ГЭС, указывает bfm.ru.

В местах возможного затопления установлена система оповещения.

"Сооружения станции спроектированы так, что могут выдержать сильный паводок", — рассказал замдиректора Новосибирской ГЭС Антон Дронченко.

Строительство ГЭС расчеты велось с учетом всех возможных рисков.

Спецкарта

Существует спецкарта. Там указано, куда пойдет вода в случае прорыва плотины Новосибирской ГЭС. Документ предназначен для служебного пользования, так как ГЭС — режимный объект.

Сценарий

Сценарий возможного прорыва плотины ГЭС существует, он маловероятен.

Цифры

По данным на утро 10 апреля, уровень Новосибирского водохранилища снизился на 3 см. Это позволит без проблем принять паводковые воды с территории региона, Алтайского края и Республики Алтай.

Между тем в Казахстане прорвало плотину. В Актюбинской области Казахстана в связи с притоком талых вод прорвало плотину Магаджановского водохранилища.

Открыли шлюз Актюбинского водохранилища из-за переполнения.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане.

Накануне президенты России и Казахстана Путин и Токаев обсудили ситуацию по телефону. Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана.

Также масштабы потопа в России и Казахстане сняли из космоса.

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