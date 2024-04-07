8 апреля
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Жизнь

Барнаульцы гуляют по набережной и любуются, как плывут льдины. Фото и видео altapress.ru

По состоянию на 7 апреля уровень воды в реке Оби около Барнаула составляет 354 сантиметра над нулем графика водомерного поста.

Льдины плывут по Оби.
Льдины плывут по Оби.
altapress.ru

Критический уровень воды в Оби у Барнаула составляет 540 сантиметров.

Многие барнаульцы наслаждаются солнечной погодой. А заодно и смотрят, как мимо плывут льдины. Ранний ледоход из-за жары? Специалисты пока молчат. Наверное, тоже на набережной.

Возможно, так река постепенно освобождается ото льда. Одно можно сказать точно — везунчикам с набережной Барнаула повезло увидеть это красивое зрелище.

Факт

Максимальный уровень воды у Барнаула — 603 сантиметра — зафиксирован 5 мая 2015 года.

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