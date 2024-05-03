Неопознанный объект пролетел в ночном небе над российским городом. Видео

Его видели во многих других городах России.
Однако внимательные россияне предположили — в это время в США Илон Маск запустил Falcon с двумя спутниками. Видимо, эти яркие пятна и были следствием запуска, и самой ракетой. Вернее, второй ступенью носителя. А журналистам Твери удалось снять еще сам процесс пролета "неопознанного объекта".
Ранее пилоты двух пассажирских самолетов заметили неопознанный объект в небе над Москвой. Это был серебристый шар. Пилоты оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО). Другие летчики заметили в небе неопознанный объект светло-прозрачного цвета. Экипаж также доложил об этом в службы ПВО и продолжил полет.
Что за объекты "пристрастились" летать по пути следования пассажирских самолетов, пока неизвестно.
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