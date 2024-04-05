8 апреля
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Жизнь

«Нестандартная» питьевая вода, дожди и денежная помощь. О последствиях и прогнозах паводка рассказали в Алтайском крае

Постепенно ситуация с талыми водами в Алтайском крае стабилизируется. Подтопленных домов и участков становится в разы меньше. Однако на некоторых дорогах по-прежнему ограничено движение, питьевая вода оказалась «нестандартной», а Гидрометцентр, ко всему прочему, пообещал дожди.

Поездка Виктора Томенко в зону ЧС.
Поездка Виктора Томенко в зону ЧС.
altairegion22.ru

Прошедший пик и погибшие животные

Днем 4 апреля от воды полностью были свободны 20 населенных пунктов, 941 приусадебный участок и 517 жилых домов. 128 граждан вернулись из пунктов размещения в свое жилье.

Еще в 46 населенных пунктах в 10 муниципалитетах МЧС продолжает ликвидировать последствия паводка. На контроле остаются 753 приусадебных участка, 144 жилых дома с населением 370 человек.

Эвакуация животных из села Михайловское.
Эвакуация животных из села Михайловское.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии, рассказал, что спасти удалось более 700 животных крупного рогатого скота, 90 голов – мелкого, 40 свиней и одну лошадь. При этом погибло, как минимум, семь взрослых свиней и 14 голов мелкого рогатого скота. Трупы животных также предстоит ликвидировать, чтобы не допустить эпизоотии.

Выплаты и проверка Роспотребнадзора

Пострадавшим от паводка 5 апреля начали выплачивать единовременную материальную помощь. Если вода в домах поднялась выше пола – компенсация составит 30 тыс. рублей. Если подтоплен оказался участок – 10 тыс. рублей. Всего выплачено уже около 800 тыс. рублей. Дополнительные деньги на это предусмотрены в бюджете края.

Питьевая вода, холодна вода.
Питьевая вода, холодна вода.
unsplash.com

В то же время в алтайском Роспотребнадзоре выяснили, что питьевая вода оказалась «нестандартной». Было отобрано 157 проб, 80 из которых – на микробиологические показатели (из них 10 нестандартные), 77 – на санитарно-химические (из них 5 нестандартные).

Муниципальные образованиям и ресурсоснабжающим организациям уже выдали предписание по хлорированию воды в частном порядке.

Ущерб домам, дорогам, школам

Больше всего от паводка пострадали Михайловский, Волчихинский и Немецкий национальный районы.

На их территории затопило тысячи приусадебных участков и жилых домов. Работают десятки пунктов временного размещения. Комиссии активно оценивают ущерб. Пострадавшим помогают одеждой, продуктами, медикаментами и прочим. Параллельно воду откачивают, а имущество помогают спасать из домов.

Проверяются сельхозпредприятия на наличие подтоплений семенного фонда и продовольственного зерна. Контролируется ущерб социальной инфраструктуре – школам, больницам, в том числе там, где открывались пункты временного размещения.

Поездка Виктора Томенко в зону ЧС.
Поездка Виктора Томенко в зону ЧС.
altairegion22.ru

Приводятся в порядок дороги. Министр транспорта Антон Воронов отчитался, что проблемы с транспортным сообщением из-за паводка появились на 15 участках дорог в 10 районах края. Для первоочередного ремонта уже использовали 4,2 тыс. тонн каменных материалов. Восстановлен мост у села Волчиха. Дорожная техника помогает людям эвакуироваться. Воронов заверил, что у всех населенных пунктов имеется альтернативный проезд.

В Волчихинском, Егорьевском, Завьяловском, Локтевском, Михайловском, Романовском, Советском и Славгородских районах продолжается оценка разрушений водопропускных труб, подходов к мостам и измерение повреждений на дорогах. В целом, по словам министра, ущерб дорожной инфраструктуре не критичен.

Напомним, что из-за подъема воды в реке в число перекрытых дорог сегодня утром вошла еще одна - Барнаулка. Изменен маршрут автобуса №70р.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Приближающаяся непогода

Начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров отметил, что на большинстве территорий снег уже растаял. Запасы остаются лишь в северных районах. В МЧС спрогнозировали, что ситуация с паводком будет только улучшаться, несмотря на то, что впереди – повышение уровня воды нескольких рек.

По словам главы Михайловского района, на их территории пик паводка также уже прошел, вода отходит. В южной части Немецкого района талые воды практически не беспокоят жителей, а вот в северной еще остаются риски. Впрочем, губернатор считает, что пока выводы делать рано, особенно с учетом промерзания почвы в этом году.

Село Михайловское с высоты птичьего полета.
Село Михайловское с высоты птичьего полета.
Екатерина Киссер / «Инцидент Барнаул»

Тем более, что руководитель алтайского Гидрометцентра дал неутешительный прогноз. Так, в ближайшие 10-12 дней в регионе установится теплая погода. Днем температура достигнет 15-18 градусов по югу и чуть ниже – по северу.

В это время и начнется интенсивное таяние последних снежных запасов: в верховье Алея, в Бурлинском, Бийском и Каменском районах, в борах, на Салаире. Тогда же вскроются Бия, Обь и малые реки, которые еще находятся подо льдом. Уровень Бурлы, по его словам, уже находится выше критической отметки.

Ко всему прочему, на 8-11 апреля Гидрометцентр спрогнозировал дожди. Все это, конечно, может не самым лучшим образом сказаться на ситуации с подтоплениями.

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