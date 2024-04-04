5 апреля
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Здоровье

Эпидситуацию обсудили в Алтайском крае в связи с паводком

Заседание краевой санитарно-противоэпидемической комиссии состоялось 4 апреля в правительстве Алтайского края.

Эвакуация животных из села Михайловское.
Эвакуация животных из села Михайловское.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Один из вопросов —обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической ситуации на территориях региона, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства АК.

Очистка воды

Актуальны вопросы очистки источников питьевой воды — колодцев, скважин, дезинфекции жилья и хозпостроек, подвергшихся подтоплению.

Сформировано 37 бригад дезинфекционного профиля для проведения дезинфекции колодцев и выгребов, барьерной дератизации территорий и дезинсекции водоемов.

Утилизация животных

Есть единичные факты гибели домашних животных, которых необходимо утилизировать.

Контроль

Специалисты Роспотребнадзора контролируют качество водоснабжения на подтопленных территориях и условиями жизни эвакуированных людей в пунктах временного размещения.

Профилактика

Среди пострадавших жителей региона проводится экстренная профилактика инфекционных заболеваний — во избежание кишечных и респираторных инфекций.

Ранее губернатор Алтайского края летал в проблемный из-за паводка район. А накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с главой региона Виктором Томенко ситуацию с паводком.

Губернатор детально доложил Путину об обстановке в настоящее время. Сообщил, что сделано, и что предстоит сделать, чтобы максимально оказать помощь пострадавшим населённым пунктам и людям.

Также Томенко отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и министр МЧС России Александр Вячеславович Куренков.

В том числе губернатор обрадовал тем народ, что вода постепенно уходит и ситуация стабилизируется. Но это не отменяет круглосуточной работы правительства.

В регионе действует режим ЧС.

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