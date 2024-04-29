Стало известно, почему важно в этот день заняться рассадой

Altapress.ru рассказывает о традициях этого дня.
Традиции Ирининого дня
День неслучайно прозвали Ириной рассадницей. В этот день женщины готовили на рассаду семена. В ящики высаживали огурцы и капусту и приговаривали «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».
Капуста становилась традиционным блюдом на Иринин день.
Пока женщины были заняты рассадой, мужчины готовились к пахоте. Также начинали белить стволы плодовых деревьев.
А еще на Руси в Иринин день угощали домового, чтобы он не гневался на людей, помогал в хозяйстве и защищал жилье.
Между тем в 2024 году в силу вступили обновленные правила пользования земельными участками.
Несоблюдение пожарной безопасности
За неправильный розжиг костра на участке нарушителей могут привлечь к административной ответственности.
Разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке. Мангал можно установить в пяти метрах от строений на участке.
При нарушении штраф может составить от 5 до 15 тыс. рублей в обычное время и 20 тыс. рублей во время действия особого противопожарного режима.
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