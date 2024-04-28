Маральник, свиные головы и перекрытие улиц. Что произошло в Алтайском крае 28 апреля

- Во время праздников в Барнауле перекроют несколько улиц. Адреса можно посмотреть тут.
- В Барнауле экс-главе комитета ЖКХ отменили оправдательный приговор. Антону Бенсу назначили восемь месяцев исправительных работ.
- Во время падения бомбардировщика в Ставрополье погиб летчик из Алтайского края.
- Распустились ли цветы и как проходит открытие фестиваля «Цветение маральника».
- Барнаульцы заметили свиные головы на капоте автомобиля. Чем заслужил такой подарок владелец авто, неизвестно.
Самое важное - в нашем Telegram-канале