13 мая - народный праздник Яков Теплый и церковный день памяти апостола Иакова Зеведеева. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Якова Теплого

День нужно провести спокойно. Отдых, релаксация, расслабление, просмотр спокойных, романтических или комедийных фильмов.

Совершить хороший поступок. Это может быть пожертвование денег на благотворительность или забота о нуждающихся.

В этот день традиционно готовят блюда из молочных продуктов, такие как творог, сыр, йогурт, а также из яиц и овощей. Это связано с заботой о здоровье и благополучии.

Носите яркую одежду. Откажитесь от черного или темного. Если от темного отказаться никак нельзя, то разнообразьте свой гардероб яркими и цветастыми вещами, например, зелеными носками с веселыми рисунками, жёлтой майкой и др.

Человек может испытывать вялость и апатию. Если вы начинаете ощущать такое состояние, стоит выбрать максимально расслабленное времяпровождение, заняться вещами, которые дарят радость и счастье.

Хороший день для обдумывания будущего, планирования, просчитывания шагов для достижения цели.

Творог. СС0

Что нельзя делать на Иакова Зеведеева

Не рекомендуется начинать новые дела и проекты, жениться, окупать дорогие вещи, проводить операции и процедуры на теле, которые можно отложить на другое время (татуировки, косметология).

Кроме того, традиционно считается, что нельзя гулять по ночам, чтобы не встретиться с нечистой силой.

Нельзя заниматься комнатными растениями. Растения могут впитать в себя негатив и затем излучать его на домочадцев. Не сажают деревья и кустарники — плодоносить не будут.

Если вы занимаетесь спортом или активным времяпровождением, не стоит братьна себя слишком много, идти на рекорд, так как существует риск получения травмы.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь, длительную поездку и путешествие.

Нельзя давать деньги в долг, одалживать деньги, брать кредиты — к бедности.

Нельзя давать волю эмоциям, ссориться, вступать в конфликты, повышать голос, осуждать. Состояние у людей может быть дестабилизировано, так что исход конфликта окажется непредсказуемым. Нельзя употреблять бранные слова, материться, чертыхаться, проклинать — привлечь нечисть.

Нельзя ходить одной и той же дорогой. Если вы идете в учебное заведение, на работу или в магазин одной дорогой, то возвращаться назад стоит другим путем.

Нельзя вспоминать события из прошлого, особенно плохие — в противном случае старые проблемы и неприятности вернутся в вашу жизнь.

Рассвет. unsplash.com

Народные приметы 13 мая

Теплый вечер и ясная звездная ночь — будет хороший урожай.

Небо на восходе ясное — к теплому лету.

Черемуха зацвела — будет похолодание.

Ночь без звезд — будет дождь.

Небо нахмурилось, но одуванчики не закрываются — дождя не будет. То же самое предвещают и пчелы, которые не прячутся при нахмурившемся небе.

Град — летом град будет часто.

Много майских жуков — будет засушливая погода.

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