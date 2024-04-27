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Оплачивать интернет через «Дом» теперь могут сотни тысяч абонентов «Сибсети»

Сбер подключил оператора связи «Сибсети» к сервису «Дом», который позволяет оплачивать услуги ЖКХ и связи в приложении и веб-версии СберБанк Онлайн.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Провайдер «Сибсети» выведен в объектную модель «Дом» и теперь информация о начислениях за услуги связи отображается в банковском приложении для абонентов в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском и Алтайском краях.

Решение позволит сделать оплату услуг интернет-связи более удобной для 342 тысяч сибиряков.

Максим Волков,
заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Сервис «Дом» позволяет собирать различные коммунальные платежи, включая услуги связи, в одну «корзину» и безопасно, удобно оплачивать их в СберБанк Онлайн. Можно также подключить автоплатеж, поручив банку оплачивать квитанции и экономить личное время на этих рутинных задачах. Банк сам оплатит счета за коммунальные услуги — вам не придётся никуда ходить и заполнять квитанции. Платёж просто отменить, а историю автоплатежей легко просмотреть в СберБанк Онлайн.

Ежемесячно около полумиллиона сибиряков оплачивают услуги ЖКХ, используя сервис «Дом».

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