Барнаул праздничный. Как артисты танцевали и пели на площади Сахарова 9 мая — в кадрах от altapress.ru

С 12:00 на сцене в центре города выступали лучшие творческие коллективы и солисты.
Барнаульцы с удовольствием посмотрели танцевальные номера и послушали праздничные музыкальные композиции.
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В День Победы площадь Сахарова вновь стала центром всех торжественных событий Барнаула. После парада Победы горожане смогли увидеть яркий и заряжающий концерт. Кадры со сцены покажет altapress.ru.
С 12:00 на сцене в центре города выступали лучшие творческие коллективы и солисты.
Барнаульцы с удовольствием посмотрели танцевальные номера и послушали праздничные музыкальные композиции.
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