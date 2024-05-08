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Пожаловались на чиновников из-за рекламы мыла в виде пельменей россияне

Жители города Чусовой Пермского края пожаловались на местных чиновников из-за рекламы, сообщает Telegram-канал Shot.

Дело в том, что горадминистрация неоднократно размещала в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» публикации рекламного характера. Чаще других рекламировались химчистки и мыло, которое выпускают в виде пельменей, указывает Lenta.ru.

После жалобы горожан к делу подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Мэрии предписали устранить рекламные посты.

Ранее российские чиновники перепутали императрицу Елизавету Петровну с королевой Елизаветой II.

К юбилею Оренбургской области решили провести специальную краеведческую викторину.

И поведали для начала, как образовался регион — в 1744 году указ об основании губернии подписала императрица Елизавета II. Но такой императрицы в России не было. Видимо, спутали с королевой Великобритании.

На самом деле именной Указ был подписан императрицей Елизаветой Петровной.

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