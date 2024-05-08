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Жизнь

Сенсационные открытия, отключение горячей воды и «переезд» мусора. Что произошло в Алтайском крае 8 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Как минимум до 13 мая в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность. Вот несколько простых правил, которые нужно соблюдать в эти дни.

◆ В Барнауле завершился отопительный сезон. Что это значит? Правильно, пора выяснять, когда отключат горячую воду.

◆ Тысячи тонн мусора, забытого на временных площадках в Алтайском крае, все-таки решено направить в районы, которые протестовали по этому поводу.

◆ Популярный детский оздоровительный лагерь «Крылатых» в пригороде Барнаула рискует не открыться в этом сезоне — из-за опасного ветровала, который по закону нельзя убрать.

◆ Алтайские археологи рассказали, зачем ищут так называемые «оленные» камни и какие сенсационные открытия они помогают сделать.

◆ Репродуктолог перинатального центра «ДАР» объяснила, почему каждая шестая пара сегодня страдает от бесплодия, и как все-таки избежать такой проблемы.

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