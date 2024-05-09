День 805-й. Самое важное к утру 9 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на ремонт 800 объектов теплоснабжения нужно $1 млрд.

Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области было занято село Кисловка на востоке Купянского района. В ДНР село Новокалиново к востоку от Очеретино.