День 805-й. Самое важное к утру 9 мая

Главные новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке села Ровенек Белгородского района с помощью дрона-камикадзе.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на ремонт 800 объектов теплоснабжения нужно $1 млрд.
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Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области было занято село Кисловка на востоке Купянского района. В ДНР село Новокалиново к востоку от Очеретино.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские солдаты станут законной целью для российских военных в случае их появления в зоне конфликта.
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В Белгороде и окрестностях третий раз за ночь объявили ракетную опасность.
Доллар — 91,82 рубля, Евро — 98,95 рубля.
Дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка в Краснодарском крае, начался пожар.
Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Президент Чехии Петр Павел: Украина в июне получит 180 тыс. снарядов.
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