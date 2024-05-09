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Политика

День 805-й. Самое важное к утру 9 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке села Ровенек Белгородского района с помощью дрона-камикадзе.

  • Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Судже.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на ремонт 800 объектов теплоснабжения нужно $1 млрд.

  • Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов. В Харьковской области было занято село Кисловка на востоке Купянского района. В ДНР село Новокалиново к востоку от Очеретино.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские солдаты станут законной целью для российских военных в случае их появления в зоне конфликта.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

В Белгороде и окрестностях третий раз за ночь объявили ракетную опасность.

Доллар — 91,82 рубля, Евро — 98,95 рубля.

Дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка в Краснодарском крае, начался пожар.

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.

Президент Чехии Петр Павел: Украина в июне получит 180 тыс. снарядов.

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