Каким был салют на День Победы в Барнауле в 2023 году. Видео

Салют, как и было обещано, продолжался семь минут. Жители Барнаула с восторгом наблюдали за зрелищем в небе, сопровождая его аплодисментами и радостными возгласами «Ура!».
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В ожидании главного фейерверка, который начнётся в 22:00 на пл. Сахарова, altapress.ru напоминает, каким был салют в прошлом, 2023 году.
Салют, как и было обещано, продолжался семь минут. Жители Барнаула с восторгом наблюдали за зрелищем в небе, сопровождая его аплодисментами и радостными возгласами «Ура!».
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