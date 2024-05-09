Танцы с шашками, Вселенная на одном снимке. 11 идей, как провести майские праздники в Барнауле

В парк
Тренировки по фланкировке в парке «Изумрудный» — по вс с 10:00 до 12:00.
Мастер-класс оригами «Белый журавль» в парке «Изумрудный» — 9 мая, 13:00, 6+
В кино
Мультфильм Жереми Перена «Марс Экспресс» в «Галактике» — 9 мая, 14:15, 18+
Хоррор Ким Гван-бина «Бугимен. Царство мертвых» в «Мире» — 11 мая, 20:45, 18+
Триллер Адама Купера «Спящие псы» в «Галактике» — 12 мая, 19:00, 18+
В театр
«Кроткая» в Театре драмы — 10 мая, 17:30, 16+
«Дубровский» в Музыкальном театре — 11 мая, 17:00, 12+
На игру
Игротека #5 от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 12 мая, 18:30, 18+
В музей
Лекция «Не только Джоконда. Рассказ о других шедеврах эпохи Возрождения» в Художественном музее — 12 мая, 14:00, 16+
Выставка художницы Дианы Балашовой и фотографа Ильи Небо «Вселенная — вечная ночь» в музее «Город» — до 26 мая, пт-вс с 10:00 до 18:00, 12+
Для детей
«Все мыши любят сыр» в театре кукол «Сказка» — 11 мая, 13:00, 6+
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