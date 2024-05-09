Танцы с шашками, Вселенная на одном снимке. 11 идей, как провести майские праздники в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться в Барнауле на майских праздниках: сходить на квиз, посмотреть пару фильмов и мультфильм, посетить театр или лекцию о живописи. Или устроить танцы с шашками?

В парк

Тренировки по фланкировке в парке «Изумрудный» — по вс с 10:00 до 12:00.

Мастер-класс оригами «Белый журавль» в парке «Изумрудный» — 9 мая, 13:00, 6+

В кино

Мультфильм Жереми Перена «Марс Экспресс» в «Галактике» — 9 мая, 14:15, 18+

Хоррор Ким Гван-бина «Бугимен. Царство мертвых» в «Мире» — 11 мая, 20:45, 18+

Триллер Адама Купера «Спящие псы» в «Галактике» — 12 мая, 19:00, 18+

Фильм "Спящие псы". Кадр из фильма "Спящие псы".

В театр

«Кроткая» в Театре драмы — 10 мая, 17:30, 16+

«Дубровский» в Музыкальном театре — 11 мая, 17:00, 12+

Дубровский

На игру

Игротека #5 от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 12 мая, 18:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

В музей

Лекция «Не только Джоконда. Рассказ о других шедеврах эпохи Возрождения» в Художественном музее — 12 мая, 14:00, 16+

Выставка художницы Дианы Балашовой и фотографа Ильи Небо «Вселенная — вечная ночь» в музее «Город» — до 26 мая, пт-вс с 10:00 до 18:00, 12+

Съемка глубокого космоса. Дмитрий Ермолаев / vk.com/id818388946

Для детей

«Все мыши любят сыр» в театре кукол «Сказка» — 11 мая, 13:00, 6+

Премьера спектакля "Все мыши любят сыр". Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

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