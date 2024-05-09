11 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Танцы с шашками, Вселенная на одном снимке. 11 идей, как провести майские праздники в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться в Барнауле на майских праздниках: сходить на квиз, посмотреть пару фильмов и мультфильм, посетить театр или лекцию о живописи. Или устроить танцы с шашками?

Фланкировка в парке "Изумрудный".
Фланкировка в парке "Изумрудный".
vk.com/flanque22

В парк

Тренировки по фланкировке в парке «Изумрудный» — по вс с 10:00 до 12:00.

Мастер-класс оригами «Белый журавль» в парке «Изумрудный» — 9 мая, 13:00, 6+

В кино

Мультфильм Жереми Перена «Марс Экспресс» в «Галактике» — 9 мая, 14:15, 18+

Хоррор Ким Гван-бина «Бугимен. Царство мертвых» в «Мире» — 11 мая, 20:45, 18+

Триллер Адама Купера «Спящие псы» в «Галактике» — 12 мая, 19:00, 18+

Фильм &quot;Спящие псы&quot;.
Фильм "Спящие псы".
Кадр из фильма "Спящие псы".

В театр

«Кроткая» в Театре драмы — 10 мая, 17:30, 16+

«Дубровский» в Музыкальном театре — 11 мая, 17:00, 12+

Дубровский
Дубровский

На игру

Игротека #5 от проекта «Квиз, плиз!» в баре «Крыша» — 12 мая, 18:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле.
Паб-квизы в Барнауле.
Егор Петров

В музей

Лекция «Не только Джоконда. Рассказ о других шедеврах эпохи Возрождения» в Художественном музее — 12 мая, 14:00, 16+

Выставка художницы Дианы Балашовой и фотографа Ильи Небо «Вселенная — вечная ночь» в музее «Город» — до 26 мая, пт-вс с 10:00 до 18:00, 12+

Съемка глубокого космоса.
Съемка глубокого космоса.
Дмитрий Ермолаев / vk.com/id818388946

Для детей

«Все мыши любят сыр» в театре кукол «Сказка» — 11 мая, 13:00, 6+

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля "Все мыши любят сыр".
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Велопрогулка «Покотушка Велижановка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость