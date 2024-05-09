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День в истории

Сотни писем, сталинская телеграмма, 9 против 10. Как «алтайские» торпедоносцы прославились в Балтике

Altapress.ru рассказывает, как алтайские комсомольцы решили собрать деньги на боевую технику, построили девять кораблей и передали их Балтике. Они потом еще и не один бой выиграли.

Катер «Комсомолец Ойротии».
Катер «Комсомолец Ойротии».
vk.com/altai_oirot
  • В краевых архивах до сих пор хранятся пять писем-клятв от 3 апреля 1943 года. В тот день в Тюмени молодежная делегация Алтая в присутствии директора судостроительного завода и экипажей пяти торпедоносцев передала Краснознаменному Балтийскому флоту катеры, построенные за свой счет.
  • Собирать деньги на боевую технику комсомольцы из Рубцовска и села Парфеново начали в 1941 году. Некоторые утверждают, что эта идея была первой в стране (до этого взносы делали в общий фонд обороны). На следующий год они собрали деньги на танки. За это Сталин прислал им телеграмму с благодарностью за заботу о Красной Армии.
Алтайские тарпедоносцы.
Алтайские тарпедоносцы.
altlib.ru
  • Благодарность эта вызвала всплеск трудового энтузиазма — и люди собрали еще более 5 млн рублей. На эти деньги построили торпедные катера «Алтаец», «Молодой алтаец», «Комсомолец Ойротии», «Алтайский школьник» и «Алтайский комсомолец».
  • Позже появились торпедоносцы «Барнаульский комсомолец», «Пионер Алтая», «Герой Советского Союза Федя Фомин» и «Барнаульский колхозник». За исключением последнего, все строили в Тюмени и перевозили на Балтику по железной дороге.
  • Также комсомольцы Агапов, Зернова и ткачиха Барнаульского меланжевого комбината Калугина отправили сотни писем-наказов морякам от комсомольцев.
  • Впервые алтайские катера сразились с противниками в ночь с 11 на 12 сентября 1943 года. Они уничтожили 10 немецких кораблей. По весу уничтоженные судна превосходили все девять алтайских в 30 раз. В Балтике гремела слава «Алтайца» под командованием Бориса Фруля, который за одну атаку потопил сразу два корабля.
Старший лейтенант Борис Фруль, уничтоживший два корабля за один удар.
Старший лейтенант Борис Фруль, уничтоживший два корабля за один удар.
podvignaroda.ru
  • Алтайские торпедоносцы действовали в Выборгском и Нарвском заливах, высаживали десанты на остров Большой Тютерс, в гавани Кунда и Локса, на острова Моонзундского архипелага, на датский остров Борнхольм, блокировали Курляндскую и Земландскую группировки и не только.
  • Когда страна праздновала победу, «Барнаульский колхозник» воевал у шведских берегов.

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