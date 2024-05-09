Стало известно, когда мир настигнет новая магнитная буря

В последнее время новости от Лаборатории солнечной астрономии напоминают фронтовые сводки: «ОПОВЕЩЕНИЕ: Крупный выброс массы в сторону Земли. Ожидаются последствия». Это сообщение было опубликовано 8 мая.

В сообщении также говорится о последствиях этого события: «Предварительно приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3. Более точный прогноз будет сформирован в течение суток».

Следует отметить, что уровень G3 означает сильную магнитную бурю. Она вызвана двумя вспышками на Солнце, которые произошли 8 мая в 5 и 8 часов утра. Мощность каждой из них оценивается примерно в X1 балл. По всей видимости, выброс солнечного вещества, представляющего наибольшую опасность, случился во время второй вспышки. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Астрономы считают, что это крупнейший выброс в текущем майском всплеске активности Солнца.

Эксперты лаборатории объясняют, что выбросы массы являются наиболее мощной формой воздействия Солнца на Землю. Они обладают огромной кинетической энергией и напрямую воздействуют на магнитное поле Земли.

Рассказы об ударах Солнца по Земле увлекательны, как научная фантастика, и в то же время вызывают беспокойство. В последние дни Солнце проявляет необычайную активность, и астрономы с тревогой пытаются предсказать, как это отразится на жителях Земли.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря. СС0

Как сохранить стабильное состояние во время магнитной бури

«Мы неоднократно рассказывали, как следует себя вести людям, чувствительным к изменениям электромагнитного поля Земли», — говорит кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в интервью источнику.

Поскольку через три дня ожидается сильная магнитная буря, важно подготовиться к ней заранее. Прежде всего, необходимо предотвратить повышение давления и особенно гипертонический криз — это наиболее частые побочные эффекты магнитных бурь.

Для этого нужно правильно питаться, особенно важно ограничить потребление соли. Многие недооценивают этот фактор, но обильное употребление соленой пищи во время майских праздников может вызвать повышение давления и усугубить воздействие магнитной бури. Именно так у людей с гипертонией развивается декомпенсация артериального давления и гипертонические кризы, а в случае магнитной бури уровня G2–G3 ситуация может стать еще более опасной.

Солнце. Магнитная буря. СС0

Какие правила нужно соблюдать

Не досаливайте еду.

В эти дни старайтесь готовить без соли или используйте ее по минимуму (не более 3 г в день, это примерно половина чайной ложки).

Откажитесь от солений, копченостей и консервов. В эти дни ешьте только свежие продукты.

Избегайте продуктов, содержащих скрытую соль. Ее много в хлебе и колбасных изделиях. А также во многих лечебных и лечебно-столовых минеральных водах (их любят покупать на праздники и пикники). Если в названии воды есть слово «натриевая», то, скорее всего, в ней будет много соли. Ведь мы говорим «соль», а подразумеваем «натрий» — именно он негативно влияет на повышение давления.

Кроме того, в праздничные дни избегайте жирной, сладкой, острой пищи и, конечно, алкоголя. Алкоголь также может сильно повышать давление. И, конечно, высыпайтесь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале