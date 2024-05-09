Глафира Горошница в 2024 году — что можно и нельзя делать

9 мая православная церковь отмечает день памяти святой праведной Глафиры Амасийской, которую в народе называют Глафира Горошница. С давних пор этот день считался наиболее подходящим для посадки гороха, что и дало название празднику.

История праздника Глафира Горошница

В IV веке жила Глафира, которая служила при дворе супруги римского императора Лициния. Однажды император воспылал страстью к юной служанке. Глафира рассказала обо всем царице и попросила защиты. Царица сжалилась над девушкой и помогла ей сбежать из города. Глафира отправилась в город Амасия, где ее приютил епископ Василий.

В то время в Амасии строился храм. Глафира отдала епископу все свои сбережения и снова обратилась к царице с просьбой выделить ей еще средства. По пути послание перехватили, и оно оказалось у Лициния. Император, узнав правду, приказал немедленно доставить к нему служанку и епископа. Но праведная Глафира умерла до того, как приказ был исполнен. Епископа Василия сначала бросили в темницу, а затем казнили.

На Руси святая Глафира Амасийская была известна как Глафира Горошница. В это время обычно начинали сажать горох и ранние сорта картофеля. Также в старину в день памяти святой встречали первых ласточек, которых считали хранителями дома.

Свечи. Молитва. СС0

Традиции и приметы в день Глафиры Горошницы

На Руси в день памяти святой Глафиры, который в народе назывался «Глафира Горошница», хозяйки традиционно готовили блюда из гороха. Славяне особенно ценили гороховую кашу и гороховый суп с мясом. Люди ели эти блюда вдоволь, чтобы набраться сил и здоровья на весь год. Считалось, что от этого зависит успех полевых работ и будущий урожай.

Если на березах уже распускались почки, то можно было начинать сеять бобовые и корнеплоды. Когда погода была еще неустойчивой, грядки посыпали торфом, чтобы защитить посадки от утренних заморозков.

Кроме того, в этот день проводили обход жилища. Если под крышей было свито гнездо ласточки, это считалось добрым знаком. Ласточкино гнездо с давних времён воспринималось как оберег от различных неприятностей. Строго запрещалось разорять гнезда или ловить птиц, иначе нарушителя ждали большие неприятности.

Особенно радовались прилету ласточек молодые бездетные семьи. Согласно поверьям, если в доме таких пар поселялась ласточка, то вскоре их ждало пополнение в семье.

Птицы. Ласточки СС0

Глафира Горошница в 2024 году — что можно и нельзя делать

Не рекомендуется устраивать сватовство и заключать браки в день памяти святой Глафиры Амасийской (Глафиры Горошницы). Согласно поверьям, брачные союзы, заключенные в этот день, будут непрочными, а супруги — неверными.

Также в этот праздничный день не следует стричь ногти и волосы. Считается, что эти процедуры, проведенные в день почитания святой, могут негативно отразиться на здоровье.

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