11 мая
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Автоновости

Яркий мотовездеход продают в Сибири за 6,8 млн рублей

Квадроцикл BRP Traxter продают в Новосибирске за 6,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Яркий мотовездеход продают в Сибири за 6,8 млн рублей.
Яркий мотовездеход продают в Сибири за 6,8 млн рублей.
"Авито"

Одним из самых главных параметров мотовездехода хозяйственного назначения является надежность и мощность.

Квадроцикл обладает 82-сильным V-образным мотором Rotax объемом 976 кубов и 3-режимной системой контроля DPS. Задняя грузовая платформа квадроцикла рассчитана на 113,4 кг веса, а сам Traxter с легкостью отбуксирует на большое расстояние технику либо прицеп с грузом в 1134 кг.

Особенностью мотовездехода является тщательная проработка функциональности квадроцикла, вплоть до мелочей. Откидные борты грузовой платформы имеют пазы для наращивания высоты грузового отсека, а сама платформа даже оснащена рельефными выемками под стандартные ведра, чтобы перевозить их без риска опрокинуть.

Много приятных функциональных элементов можно заметить и в самом салоне квадроцикла. Он оснащен несколькими съемными боксами под инструменты и отсеками для мелочей.

Универсальный квадроцикл Traxter обладает хорошей для аппаратов такого типа резвостью. Он подходит для хозяйственных целей и для отдыха.

Ранее сообщалось, что премиум мини машинку продают за 16 млн рублей.

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