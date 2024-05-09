Как ретроавтомобили проехали по Барнаулу в День Победы — на снимках altapress.ru

9 мая в 10:00 на площади Советов состоялся парад Победы. По центру города прошли войска Барнаульского военного гарнизона, а вслед за ними выехали автомобили времен Великой Отечественной войны.
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В честь Дня Победы в Барнауле по пр. Ленина проехала колонна ретроавтомобилей. Каждую единицу техники можно увидеть и внимательно рассмотреть в фоторепортаже altapress.ru.
9 мая в 10:00 на площади Советов состоялся парад Победы. По центру города прошли войска Барнаульского военного гарнизона, а вслед за ними выехали автомобили времен Великой Отечественной войны.
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