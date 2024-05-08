"Легенда жизни" вносит свой вклад в защиту окружающей среды

Совместно с "Легендой" в проекте принимают участие и спортивные организации города, такие как RIVER (Ривер), GEEKSPACE (Гикспейс), ST GYM (СТ ЖИМ), детская спортивная школа им. Смертина, которые заботятся не только о здоровье человека, но и о сохранении природы.
В этом году на пл. Мира и аллее Целинников были высажены 13 саженцев крупномерных елей.
Акция приурочена к 70-летию со времени начала освоения целинных и залежных земель в России.
Деятельность компании "Легенда жизни" не ограничивается только проектом по сбору ПЭТ-тары. В рамках своей экологической программы она также проводит очистку рек и водоемов от мусора, экологические мероприятия для образовательных учреждений и общественности.
Жители города активно поддерживают компанию и ее партнеров и участвуют в экологических проектах, осознавая важность заботы об окружающей среде. Благодаря совместным усилиям город становится зеленее и уютнее.
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