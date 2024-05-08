Гигантский морской зверь подплыл близко к берегу и умер

Животное было крайне истощено. Ученые предположили, что кит болен. Представители этого вида приближаются к суше только в тех случаях, когда больше не могут всплывать на поверхность за воздухом.
Морские исследователи планировали дать киту успокоительное, чтобы облегчить его страдания, однако не смогли приблизиться к нему из-за высокого уровня воды, указывает Lenta.ru.
Ночью кит испустил последний вздох.
Ранее гигантского морского зверя заметили у российского побережья.
Это произошло возле мурманского села Териберка.
Млекопитающее резвилось в Баренцевом море. Но кит не показывался полностью, а над водой можно было заметить его мощную спину.
Финвал — близкий родственник синего кита и считается вторым по величине животным планеты.
Размер
Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а их вес — 75 тонн.
Местные жители заметили гигантского морского зверя — финвала.
Самое важное - в нашем Telegram-канале