Что категорически нельзя делать 29 апреля

Что нельзя делать 29 апреля?
- Не стоит рвать и топтать растения — иначе от отвернется удача.
- Нельзя нецензурно браниться, завидовать кому-либо, ревновать близких и оскорблять людей — каждое негативное слово может обернуться против вас.
- Нельзя ссориться с любимым человеком — а то нескоро помиритесь.
- Не следует выяснять отношения супругам, иначе они могут развестись.
- Не рекомендуется ходить на охоту, потому что в дом может прийти беда.
Приметы Ирины рассадницы
- Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
- Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
- Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
- Птичья стая по небу пролетела — добрый знак.
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