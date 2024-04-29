Жара и ветер: на Алтае на время установилась комфортная и противоречивая погода

Еще бы — затяжные выходные и установившееся тепло "подоспели" к открытию дачного сезона.

Но вот 29 апреля днем в регионе будет хозяйничать юго-западный ветер. Причем его порывы достигнут 17 метров в секунду. Местами — до 23.

А дневная температура даже жаркая для апреля — до плюс 22 градусов тепла в регионе. В Барнауле — до 17. Правда, в городе возможен небольшой дождь.

В регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Пыльные бури

Учитывая, что городские улицы зимой обильно посыпали песком в яростной борьбе с гололедом, не стоит надеяться, что обойдется без пыльных бурь. Порывистый ветер взовьет ввысь песок и накроет города.

Ранее сообщалось, как Алтайский край испытал погодный экстрим и обрел длинное лето. Климат в Алтайском крае не является некой константой — погода говорит о более глубинных изменениях, которые переживает регион.

Самое важное - в нашем Telegram-канале