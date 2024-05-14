Гадюка укусила юного сибиряка

Недалеко от деревни Север в Новосибирской области 14-летний подросток стал жертвой нападения ядовитой змеи.

В лесу на подростка напала гадюка, сообщает sib.fm.

Мальчик был в лесу с дедом. Тот ножом убил змею и оказал внуку первую помощь.

Но мальчик не мог самостоятельно передвигаться. Тогда дед взял внука на руки и доставил в ближайший медпункт. Медики поставили укол, изъяли яд.

Сейчас подросток находится дома, указывает bfm.ru. Его состояние — удовлетворительное.

Ранее ядовитая змея заползла в постель и укусила спящую девушку.

Члены семьи сразу вызвали бригаду скорую помощь. А до приезда медиков наложили повязки на место укуса.

Пострадавшей не потребовался ввод противоядия.

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