Гадюка укусила юного сибиряка

В лесу на подростка напала гадюка, сообщает sib.fm.
Мальчик был в лесу с дедом. Тот ножом убил змею и оказал внуку первую помощь.
Но мальчик не мог самостоятельно передвигаться. Тогда дед взял внука на руки и доставил в ближайший медпункт. Медики поставили укол, изъяли яд.
Сейчас подросток находится дома, указывает bfm.ru. Его состояние — удовлетворительное.
Ранее ядовитая змея заползла в постель и укусила спящую девушку.
Члены семьи сразу вызвали бригаду скорую помощь. А до приезда медиков наложили повязки на место укуса.
Пострадавшей не потребовался ввод противоядия.
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