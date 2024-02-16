Пыльные бури и сумасшедшая весна: какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года

За окном — 30-градусный мороз. Февраль на фоне прошедших дождей и плюсовой температуры напоминает, кто "в доме хозяин" зимой.

Но уже через две недели настанет весна. Потому не лишним будет узнать заранее, какие сюрпризы она нам готовит.

Климатическая норма

Эта весна обещает быть одной из самых теплых в истории Сибири. В марте-апреле ожидается аномально высокая температура воздуха в большинстве регионов Сибири. Она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов, пишет 1krymskaya.ru.

В некоторых регионах вместе с теплыми потоками воздуха придут сильные ветры, метели и даже последние бураны.

Жара и заморозки

Ожидается переменчивый март, солнечный апрель и май с жаркими днями и последними заморозками.

Отличительной особенностью марта будет частое чередование оттепели и заморозков. Из-за этого снежный покров продержится чуть дольше обычного. В марте температура воздуха не будет опускаться ниже минус 10 градусов. А уже к концу второй декады столбик термометра поднимется до отметки в 0 градусов. Весеннее тепло сибиряки почувствуют 22 марта. Хотя и до этой даты весна вступит в свои права с температурой до плюс 6 градусов днем.

Апрель обещает принести с собой большое количество осадков. С середины месяца можно будет не опасаться ночных заморозков и затяжных периодов похолодания. Новосибирские синоптики даже назвали "жаркую" температуру — в середине месяца потеплеет до плюс 18 градусов.

В мае установится устойчивое тепло. Вплоть до цветения черемухи. И эта народная примета никогда не подводила — холод именно в это время. И как раз заканчивается отопительный сезон. В квартирах вновь начинают работать обогреватели.

Пыльные бури

Учитывая, что городские улицы зимой обильно посыпали песком в яростной борьбе с гололедом, не стоит надеяться, что обойдется без пыльных бурь. Первый порывистый ветер взовьет ввысь песок и накроет города.

Ранее сообщалось, как Алтайский край испытал погодный экстрим и обрел длинное лето. Климат в Алтайском крае не является некой константой — погода говорит о более глубинных изменениях, которые переживает регион.

А пока в Алтайском крае — арктическое вторжение: ожидается до минус 38 градусов. В регионе действует штормовое предупреждение. Ветер северный.

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