Ушел под воду аэропорт вместе с самолетами

Самолеты и здания аэропорта стоят в воде. Авиагавань приостановила посадки и взлеты до 30 мая.
Пассажирам, планировавшим вылеты и прилеты в эти даты, посоветовали связаться с авиакомпаниями и решать вопрос лично, указывает Газета.Ru.
Ранее в два раза больше осадков выпало за один день в Дубае, чем обычно за год.
Страна стала свидетелем исключительного события в ее климатической истории.
Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема авиарейсов до улучшения метеоусловий.
Самое важное - в нашем Telegram-канале