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Жизнь

В Алтайском крае ремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

В 2024 году в Алтайском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства края.

В региональном Министерстве транспорта подчеркнули, что эти транспортные артерии имеют большое значение для муниципалитетов.

В Бийске будет обновлен участок дороги по улице, названной в честь Героя Советского Союза Григория Васильева. Работы пройдут на участке от здания № 74 до перекрестка с улицей, названной в честь другого Героя Советского Союза — Трофимова. Ремонтные работы будут выполнены в обоих направлениях. Общая протяженность обновляемого участка составит 5 км.

В рамках ремонта будет произведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка двух слоев асфальтобетона, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта.

Также планируется замена бортового камня, ремонт переездов через трамвайные пути и расширение проезжей части до четырех полос по нечетной стороне на перекрестке Васильева — Трофимова. Кроме того, будут проведены работы по нанесению разметки и установке новых дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что оживленную улицу в центре Барнаула временно перекроют.

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