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Жизнь

В Барнауле в преддверии Дня Победы на Мемориале Славы высаживают цветы

В течение дня у Мемориала Славы планируют посадить более 11,5 тысячи цветов, среди них желтые и оранжевые бархатцы и др., сообщает «Барнаул».

Отмечается, что работы выполняют специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула.

В течение мая и июня в столице региона планируют высадить порядка 300 тыс. однолетних растений. Также в рамках концепции «Барнаул – зеленый город» специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» посадят порядка 10 тыс. многолетних растений.

Вскоре городские улицы также украсят тюльпаны, которые озеленители высадили прошлой осенью.

Высажено более 75 тыс. растений на площади около 2 тыс. кв. м. Цветы будут радовать жителей и гостей города на пр. Ленина, пл. Советов, пл. Мира, пл. Баварина, а также на Павловском тракте, ул. Шукшина и 50 лет СССР и в других общественных пространствах.

Ранее altapress.ru публиковал фоторепортаж распустившихся растений в Барнауле.

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