Грядет возмущение магнитного поля Земли. Как не пострадать от мощного геоудара

8 мая магнитное поле Земли будет неспокойным. Метеочувствительные люди могут почувствовать себя хуже, сообщает gorsite.ru .

Магнитные колебания составят 3-4 балла. Однако к концу дня Солнце ослабит хватку до 2 баллов.

Во время солнечных вспышек врачи советуют меньше находиться в зоне инфракрасных лучей: отказаться от солярия и солнечных ванн.

Эксперты также рекомендуют быть осторожнее с электроникой. Чтобы избежать их поломки бытовой техники, нужно отключить от сети приборы, которыми никто не пользуется. Это необходимо, чтобы бури категории G1 и выше не нарушили работу электрооборудования.

Ранее о приближении Солнца к максимуму активности предупредил физик.

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