Арктическое вторжение: до минус 38 градусов ожидается на Алтае. В регионе штормовое предупреждение

Так, 16 и 17 февраля в Алтайском крае ожидается понижение температуры до 33 градусов мороза, местами — до 38.
Осадков в такой лютый мороз не ожидается. Но на дорогах гололедица.
В Барнауле утренняя температура теплее — минус 32 градуса мороза. Днем — от минус 22 до 24 градусов мороза.
Ветер северный.
Напомним, что в начале декабря прошлого года в регионе ночная температура в регионе понижалась до минус 42 градусов. Тогда над Сибирью завис циклон "Оливер". Наблюдалось арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабла, стало теплее.
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