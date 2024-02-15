Арктическое вторжение: до минус 38 градусов ожидается на Алтае. В регионе штормовое предупреждение

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение . Однако уже шторм связан не с потеплением и ураганным ветром. В регион вернулся лютый мороз.

Так, 16 и 17 февраля в Алтайском крае ожидается понижение температуры до 33 градусов мороза, местами — до 38.

Осадков в такой лютый мороз не ожидается. Но на дорогах гололедица.

В Барнауле утренняя температура теплее — минус 32 градуса мороза. Днем — от минус 22 до 24 градусов мороза.

Ветер северный.

Напомним, что в начале декабря прошлого года в регионе ночная температура в регионе понижалась до минус 42 градусов. Тогда над Сибирью завис циклон "Оливер". Наблюдалось арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабла, стало теплее.

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