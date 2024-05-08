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Жизнь

В Сибири девочка-подросток с подругой украла у пенсионеров 200 тыс. рублей

В Новосибирской области 16-летняя девочка и ее подруга «разводили» пенсионеров на деньги, суммарно они заработали 200 тыс. рублей, сообщает Mash Siberia.

Две девочки звонили пенсионерам, рассказывали, что их родственник якобы попал в беду и просили деньги. Средства попадали на карту школьницы.

Однако в силу возраста возбуждение уголовного дела ей не сулит.

Более того, в зале суда обвиняемая раскаялась, извинилась и деньги вернула. Одна из пострадавших расчувствовалась и попросила не наказывать аферистку.

В настоящее время рассматривается вопрос о закрытии дела.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали женщину, которая расплачивалась чужой картой.

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