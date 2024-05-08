Задержали мужчину, который читал молитвы и приставал к прохожим на Красной площади

Неадекватного мужчину заметили накануне вечером в самом центре Москвы, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Он громко читал молитвы и обращался со странными просьбами к прохожим. Так как несколькими часами ранее завершилась инаугурация президента России, полицейские решили — мужчина устроил политическую акцию и задержали его.

Выяснилось, что мужчина — биржевой брокер, который, по словам его жены, не спал несколько дней. Женщина рассказала, что пыталась удержать мужа, который после 40 минут долгожданного сна резко проснулся и выбежал на улицу. Из полицейского отделения мужчину увезли в психиатрическую больницу, указывает Газета.Ru.

Ранее дерево сломалось и упало во время пушечного залпа после инаугурации Путина.

Залп из пушек прозвучал в честь вступления Владимира Путина в должность главы государства.

А одна из пушек повредила дерево возле Кремля.

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