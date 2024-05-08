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Жизнь

В Алтайском крае выявили радиоактивную ягоду. Она пришла из Москвы

Эксперты Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовали 6 мая образец сушеной черники, предоставленный частным лицом, она была привезена из Москвы, сообщает «Катунь 24».

Заявитель намеревался приобрести большую партию этого продукта у производителя из Москвы, но его тревожило возможное содержание радиоактивных веществ в чернике, которая имеет свойство накапливать их.

Опасения заявителя подтвердились. В результате проверки, проведенной с использованием метода определения содержания цезия Cs-137, было обнаружено значительное превышение удельной активности этого элемента — 1059 Бк/кг при допустимой норме не более 800 Бк/кг.

Информация о радиоактивной пищевой продукции была передана в территориальное управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент.

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