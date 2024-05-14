«Катастрофа, которая омрачила веселье русских». Altapress.ru публикует уникальный архив о коронации Николая II

Арт-директор ИД «Алтапресс» Алексей Шелепов по крупицам собрал внушительную коллекцию газет и журналов из разных стран и периодов журналистской истории. Среди экземпляров есть издания, где писали о событиях, которые никогда не упоминали в российских СМИ. И которые не найти даже в исторических документах. В частности, например, коронация Николая II и трагедия на Ходынском поле, описанные в британской прессе в 1986 году.

Барнаул в контексте

Особую ценность Алексей Шелепов видит в иллюстрациях к этим изданиям.

Марка к 300-летию дома Романовых со штампом Барнаула. Архив Алексея Шелепова

По его словам, найти изображения коронации невероятно сложно. Примечательны они, например, иллюминацией Кремля, что лишний раз напоминает, что коронация проходила в Москве, хотя столицей был Санкт-Петербург.

Интересно, что в комплекте с газетами шли марки с изображением Николая II и штампом Барнаула, напечатанные к 300-летию дома Романовых.

«Кажется, что британские СМИ и события в столице никак нас не касаются. Но марка с барнаульским штампом переносит нас через время и пространство и ставит в в контекст того времени», – говорит Алексей.

Хвалили за милосердие

Пока российские издания и подумать не могли о публикациях, иностранные СМИ не просто писали, но и не стеснялись делать откровенные выводы. В одной из публикаций чиновников, например, считали не блещущими интеллектом людьми, а вот Николая II без иронии хвалили за милосердие, даже несмотря на ужасные события после коронации.

Катастрофа в Москве Говорят, что многое происходит неожиданно. Внезапно, бесспорно, произошла ужасная катастрофа, которая омрачила всеобщее веселье русских во время коронации их правителя. Этого не должно было произойти. Власти, ответственные за организацию мероприятия, не должны были допустить того, чтобы сотни тысяч людей столпились в одном месте, что и привело к страшной борьбе за жизнь. Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова Обычный человек со средним интеллектом мог предположить, что размещение подарков в одном месте, естественно, приведет к беде. Однако российские чиновники не славятся умственными способностями, и, вполне вероятно, предвкушение коронационного торжества и ответственность за обширные приготовления помешали им учесть все возможные опасности. Отовсюду, где распространилась эта новость, русские получили искренние соболезнования. <…> Все мысли о соперничестве с другими государствами и зависть исчезли и слились в чувство единства человечества. Единственным лучом света, озаряющим мрачную сцену, была трепетная забота молодых Царя и Царицы об их бедных подданных и их близких, которые заплатили слишком большую цену за свою восторженную преданность.

Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова

«Тысячи людей спали на земле, чтобы получить подарки»

Без прикрас британская пресса рассказывала про обычных неграмотных крестьян, которые потеряли жизни в борьбе за продукты и сувениры, которые дарили в честь коронации царя. Здесь к Николаю II отнеслись уже с меньшим обожанием: «Царь и Царица принимали почести от людей прямо на месте трагедии», «Несмотря на то, что будет компенсировано все, что возможно, катастрофа отбросила глубокую тень на всенародное веселье».

Московское бедствие Коронация Николая II запомнится одной из самых ужасных катастроф в истории. Народное празднование на Ходынском поле превратилось в смертельную ловушку для тысяч людей. Само по себе поле было наклонной площадкой с заброшенными колодцами, большим количеством канав и ям, оказавшимися подводными камнями; прилавки с подарками были расставлены так, чтобы можно было следить за движением между ними, и, наконец, меры предосторожности полиции были ненадлежащими. Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова Для многих неграмотных крестьян, которые съехались в Москву со всех концов Империи и лишь издали уловили великолепие коронации, этот всенародный праздник стал грандиозным событием. В качестве подарка можно было получить пиво, мед, продукты, коронационные кружки, яркие платки и конфеты. Все это можно было не только хранить, как реликвию, но и продать за неплохую цену. Неудивительно, что толпа была втрое больше, чем ожидалось. Тысячи людей спали всю ночь на земле, чтобы получить подарки. За несколько часов до начала торжества толпа начала надвигаться на прилавки, что привело к страшной давке. Полиции так рано еще не было, встревоженные чиновники бросали дары из киосков в толпу в надежде на то, что суматоха остановится, но ситуация только ухудшалась. Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова Паника началась после того, как массы сзади начали пробираться вперед, боясь, что им ничего не достанется; упавших людей растаптывали или отталкивали в узкие пространства между киосками, и взволнованная толпа превратилась в кучу мертвых и полуживых. Примерно 2 тыс. человек погибло на месте, были те, кто уполз и умер на дороге. Еще около 1,2 тыс. людей в больницах не имели шансов на выживание. Погибших поспешно увезли на Ваганьковское кладбище, где на протяжении двух дней отчаявшиеся родственники искали пропавших, которых трудно было опознать. Поначалу о случившейся катастрофе умалчивали, и жители Москвы были мало осведомлены о ней. Пока последующая программа народного празднования продолжалась, Царь и Царица принимали почести от людей прямо на месте трагедии. Позже, когда история стала известна всем, они незамедлительно заказали Заупокойную службу по жертвам в Кремле, занимаясь своими делами при Дворе, и потом обошли множество больниц, чтобы увидеться с пострадавшими и поговорить с ними. Царь намеревается возместить ущерб каждой понесшей утрату семье. Несмотря на то, что будет компенсировано все, что возможно, катастрофа отбросила глубокую тень на всенародное веселье.

Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова

Одна программа на 170 лет

Корреспондент в мельчайших деталях расписывал, как проходила непосредственно коронация.

Ни одно действие царской семьи не осталось незамеченным: ни отъезд из столицы — Санкт-Петербурга — в Москву через Смоленск, ни множество церемоний перед принятием власти, ни нюансы самой коронации. Но особое внимание журналист уделил ослепительной роскоши процедуры.

Интересно и замечание о том, что коронационная программа на тот момент не менялась почти 170 лет. В наше время инаугурация президента определенно стала короче, но некоторые сходства все же есть.

Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова

Коронация Царя Вот уже два века Российские Императорские коронации проходят в Московском Кремлевском комплексе в самом сердце города, который включает в себя церкви и места, чьи стены веками помнят самые знаменательные события российской истории. Коронационная программа, проходящая последние несколько дней, практически не отличается от тех, что проводились почти 170 лет назад. За несколько недель до пышной процессии Москва начала подготовку. Царь и Царица покинули Санкт-Петербург в воскресенье 17 мая. По прибытии на Смоленский вокзал в понедельник – 28-ой день рождения Царя – Их Величества остановились в Петровском путевом дворце, где приняли множество высокопоставленных гостей. Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова Во вторник они торжественно прибыли в Москву. В четверг же главы Империи отправились в Кремль. На протяжении всего пути от Петровского дворца до Кремля длиной в три миль, каждый дюйм был украшен. Процессия выделялась пышностью и великолепием. На следующий день одна из серии традиционных и завораживающих церемоний началась внутри Кремля, а продолжилась вне его стен – в различных публичных местах. Днем позже, в воскресенье, другая церемония, более интересная, состоялась вокруг знамени Империи – в кремлевском дворце. Она носила чисто религиозный характер и состояла в окроплении святой водой нового расшитого шелком и золотом императорского знамени, которому Царь клялся в преданности, как обычный солдат приносит присягу верности знамени своего полка. Понедельник был отведен на молитвы, пост и подготовку к знаменательному событию следующего дня. Вся пышность и все великолепие были ничем иным, как вступлением к волшебному зрелищу самой коронации. Императрица-мать сошла со ступеней Грановитой Палаты и под национальный гимн и звонкие аплодисменты зрителей провела процессию до Успенского собора. Оглушительный взрыв аплодисментов послужил приветствием Царю и Царице. Внутри собора самым ослепительным зрелищем были и искусные облачения духовенства, россыпь алмазов на дамах и украшенные золотом, драгоценными камнями и резьбой троны Царя, Царицы и Вдовствующей Императрицы. Британская пресса о коронации Николая II. Архив Алексея Шелепова Государя и Государыню встретили представители духовенства, и после нескольких молитв Царь прочел Символ православной веры. Далее последовала церемония облачения. После Его Величество взял у Митрополита Большую корону, надел ее и сел на трон, держа Скипетр в правой руке и Державу в левой. Спустя несколько минут он поднялся и приступил к коронации Царицы. Государь коснулся ее лба своей короной, потом возложил ей на голову Малую корону. В конце Вдовствующая Императрица обняла своего сына, и все близкие родственники поцеловали царскую чету под рев 101 пушки и оглушительный колокольный звон. После начала следующей литургии Царь и Царица подошли к вратам алтарной стены, где оба были миропомазаны. Наконец церемония подошла к концу, и Николай II получил титул Императора Всероссийского. Чтобы показаться людям, императорская чета появилась на Красном крыльце Кремля и была встречена полными энтузиазма аплодисментами. Вечером Царь и Царица ужинали, согласно обычаю, в банкетном зале Грановитой палаты. Они восседали на двух великолепных тронах и были окружены обильно наполненными тарелками, непревзойденными по богатству и количеству событий, которые они застали, на свете. Самодержцев обслуживали министры и сановники. Вечерняя Москва была ярко освещена. Подсвеченный Кремль был как будто из сказки. В честь великого события Царь издал указ об отмене штрафов, задолженностей по налогам и амнистировал мелких правонарушителей. Мнение о последующих празднествах и ужасном бедствии в Москве со всеми последующими новостями расскажем в следующем выпуске.

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