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Жизнь

"Российским" снегом накрыло популярную пляжную страну

Снег выпал в ночь на 14 мая в нескольких районах Турции, сообщает РИА Новости.

Это произошло из-за циклона, который пришел из России.

Произошло резкое понижение температуры воздуха, были сильные ливни в сопровождении мокрого снега. В нескольких населенных пунктах образовался снежный покров, указывает Газета.Ru. Ожидается снегопад и на черноморском побережье Турции.

В нескольких турецких провинциях объявлен желтый уровень угрозы.

Ранее снегопад окутал Барнаул и застал врасплох жителей. Многие барнаульцы уже скинули с себя всю теплую одежду и перешли на легкие кофты. Однако у погоды свои правила, снег решил выпасть внезапно. Синоптики прогнозировали небольшие осадки в виде снега. Но для многих такие погодные «выкрутасы» стали неожиданностью.

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