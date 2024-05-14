Участники шоу "ВИА Суперстар!" довели Сергея Соседова о слёз

Первый конкурсный день был посвящён хитам самих коллективов. Именно тем песням, которые когда-то стали их визитной карточкой. Так, ВИА "Лейся, песня!" спели хит "Обручальное кольцо", "Чи-Ли" - "Лето", "Божья коровка" - "Гранитный камушек", "Балаган Лимитед" - "Чё те надо?", "Форум" - "На соседней улице", "Вирус" - "Ручки", группы "Стрелки" - "Ты бросил меня", а ВИА "Белорусские легенды" довели Сергея Соседова и Леру Кудрявцеву до слёз, исполнив композицию "Беловежская пуща".

Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я не могу без слёз слушать эту гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Песня вне времени, вне эпох, абсолютно гениальная по мелодии и по стихам. Конечно, этот номер не конкурсный и оценивать его как невозможно, это будет просто неправильно, он вне конкурса. Голос Валеры Дайнеко всё восхищает и доставляет колоссальное наслаждение. Никто не скажет, как рождаются такие песни, они просто приходят свыше, их надиктовывает Господь и всё", - сказал расчувствовавшись Сергей Соседов, самый строгий член жюри.

Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам первого выпуска лидерами стали ВИА "Белорусские легенды" и "Балаган Лимитед" - они набрали по 8 баллов. Следом за ними расположились "Божья коровка", "Вирус", ВИА "Лейся, песня!", "Стрелки" и "Чи-Ли" - у них по 7 баллов. На восьмом месте оказалась группа "Форум" с 6 баллами.



Напомним, если два выпуска подряд коллектив получит наименьшее количество баллов и окажется на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Однако один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, музыканты покинут проект. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.