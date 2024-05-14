Квадроцикл с независимой подвеской продают в Новосибирске за 1,6 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Огромный квадроцикл с мощным двигателем продают в Сибири за 1,6 млн рублей.

"Сверх надежная трансмиссия, комфортная независимая подвеска, мощные двигатели, раздаточная коробка", — все это продавец отмечает в объявлении.

Отмечается, что в квадроцикле используют только заводские шины низкого давления. Рама и рычаги изготовлены из холодно тянутой бесшовной трубы марки СТ20.

Фишки квадроцикла

Полимерная покраска

Сверх надежная трансмиссия

Большая грузоподъемность

Хорошая плавучесть

В такую "машинку" может поместиться до пяти человек.

Ранее сообщалось, что роскошную моторную яхту продают в Сибири за 3,4 млн рублей.

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