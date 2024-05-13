15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Отключение горячей воды, грибной улов и ремонт дорог. Главное за сутки в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 13 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Барнауле 14 мая начнутся гидравлические испытания.

По 26 мая воды не будет у жителей домов по улицам: Власихинская, Павловский тракт, пр.Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, П.Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр.Калинина.

◆ В Барнауле 18 мая пройдут продовольственные ярмарки.

◆ Утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день. Маршруты начнут работать с 7:00 до 18:00.

Барнаульцы высказались о проблемах на дорогах города.

◆ Алтайские грибники показали майский улов.

Шелкопряды решили расплодиться в алтайском поселке. Часть растений уже лишилась листвы из-за насекомого-вредителя.

◆ Инспектор Алтайской таможни отказался от одной тысячи долларов (около 92 тыс.рублей). Взятку предлагал 31-летний иностранец, который планировал перегнать легковой автомобиль в Россию из Монголии без надлежащего таможенного оформления.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
О чем говорит деревянное зодчество?
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость