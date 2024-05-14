День 810-й. Самое важное к утру 14 мая

Главные новости
- Советник президента Эстонии Мадис Ролл заявил, что правительство страны рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины. По его словам, эстонские солдаты могли бы взять на себя «тыловые роли и задачи» бойцов ВСУ, которые не связаны с ведением боевых действий. Так, считают эстонские власти, можно было бы освободить украинских солдат для борьбы на фронте.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для решения вопроса восстановления Украины нужно сначала обеспечить ей победу в конфликте. По его словам, если Украина потерпит поражение, то уже будет нечего восстанавливать.
- Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в ходе российских атак по объектам энергоинфраструктуры страна потеряла мощности для производства 8 гигаватт электроэнергии. По его словам, инфраструктуре был нанесен колоссальный ущерб.
Одной строкой
Доллар — 91,63 рубля. Евро — 98,83 рублей.
МВД переобъявило в розыск нового командующего харьковской группировкой ВСУ.
Командующего группировкой «Харьков» ВСУ сменили на фоне наступления РФ.
Еврокомиссар Бретон: ЕС частично перешел к «экономике войны».
«РИА Новости»: Турция предлагает возобновить переговоры по Украине, но ей не отвечают.
Депутат Рады Кучеренко счел назначение Белоусова трагичным для Украины.
Генштаб ВСУ заявил о тактических успехах российских войск в Харьковской области.
ООН на фоне обстрела Белгорода осудила атаки на гражданскую инфраструктуру.
Экс-замгоссекретаря США Нуланд: Украина пока не готова к переговорам с Россией.
Самое важное - в нашем Telegram-канале