Тренер, который всегда играет. Алтайский чемпион-ветеран — о суровом воспитании, лучшем отдыхе и победах в 68 лет

Когда спрашиваешь Александра Школьникова, сколько всего он пробежал марафонов за свою жизнь, спортсмен неловко улыбается: «Честно, сосчитать их невозможно». Даже в 68 лет он продолжает участвовать во всероссийских и международных соревнованиях среди ветеранов. Сегодня он многократный чемпион России по легкой атлетике. Специально для altapress.ru Александр рассказал, зачем продолжает бегать, как поддерживает форму и причем тут лечебный массаж.

Отцовское воспитание

В год у Александра — больше пяти всероссийских соревнований и в два раза больше краевых и городских. Самая насыщенная пора начинается в мае, когда снег окончательно освобождает беговые трассы. В этом году весенний сезон спортсмен открыл 9 мая и преодолел 10 км в легкоатлетическом пробеге «Кольцо победы 2024». «В нем я участвую каждый год в память о своем отце, который воевал в годы Великой Отечественной войны», - отмечает спортсмен.

«Мой отец — кавалер трех орденов Славы, настоящий фронтовик. И воспитание у меня было суровое. За серьезный проступок отец мне мог сказать: «Да за такое тебя бы уже расстреляли!» Но вместе с тем он привил мне дисциплину и любовь к труду. За это я ему очень благодарен», - вспоминает Александр.

Строгое воспитание научило мальчика уверенно идти к своей цели и претерпевать любые трудности. А в сочетании с любовью к спорту Александр смог добиться больших высот. Сегодня он — КМС по пяти видам спорта: летнему многоборью, зимнему многоборью, спортивному ориентированию, лыжам и военно-прикладному многоборью. А также многократный чемпион Алтайского края, призер Советского Союза и России.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

Учитель, спортсмен и чемпион России

Спортом Александр занимается почти всю свою жизнь. Мальчиком бегал с друзьями во дворе, а в школе выступал в соревнованиях по спортивной гимнастике и легкой атлетике. После выпуска наступила вынужденная передышка — наш герой пошел служить в армию.

«Отслужив, я недолго думал о том, куда идти учиться дальше. Я уже привык к постоянным физическим нагрузкам и пошел в физкультурный техникум. А после его окончания поступил в Алтайский государственный педагогический университет на факультет физического воспитания (сейчас он называется «Институт физической культуры и спорта» - прим. Ред.).

Получив заветный диплом преподавателя физической культуры, молодой учитель пришел работать в школу №48. Пробыл он там совсем немного - уже через два года его перевели в школу №76 в поселке Южный. Ей он отдал больше 10 лет.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

«Я был, что называется, играющим тренером. Не только учил детей, но и регулярно участвовал в соревнованиях. Выступал за сборную края, сборную СССР и России в легкой атлетике, лыжах и многоборье», - вспоминает Александр.

Самые лучшие результаты спортсмен показал на всероссийских соревнованиях по зимнему многоборью ГТО в Смоленске. В него входили лыжные гонки, силовая гимнастика и стрельба. Тогда Александр стал чемпионом России. «Это мое самое значимое достижение в то время», - улыбается собеседник.

Новый поворот

К 40 годам Александр неожиданно для себя сменил привычный маршрут жизни. Его семье выдали квартиру на улице Попова. Это было далеко от его прежнего места работы, и мужчине пришлось уволиться.

Александр оказался, как он сам говорит, «в свободном полете», перед ними были открыты самые разные профессиональные пути. Мужчина пробовал себя в коммерции, но очень скоро понял, что это совсем не его. «Мозг не приспособлен к такой деятельности», — смеется он. И наш герой решил пойти по уже проверенному пути — снова отправился учиться. Но на этот раз в новой для себя области - медицине.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

«Спорт и медицина намного ближе друг к другу, чем может показаться. Спортсмену важно оставаться здоровым, а иначе он просто не сможет выступать на соревнованиях», - рассказывает собеседник.

Александр поступил на направление «лечебный массаж» в Алтайском государственном медицинском университете. С ним спортсмен уже был приблизительно знаком, ведь еще работая в школе, он проходил курсы лечебного массажа.

После окончания обучения Александра пригласили поработать на кафедре «Лечебной физкультуры и восстановительной медицины». Попутно мужчина начал практиковать лечебный массаж, сначала в поликлинике, а затем на личных сеансах.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

Спортсмен навсегда

Но все же от спортивного прошлого отказаться совсем для Александра было невозможно. Летом он выступал на городских марафонах, зимой — на лыжах, а в межсезонье бегал в свое удовольствие. И на очередной пробежке встретился со старым приятелем. Он был членом клуба любителей бега «Восток спорт» и пригласил товарища в команду. Уже скоро они отправились на чемпионат России в Пензу.

«Приехал я на соревнования не за победой, а из личного интереса, - вспоминает спортсмен. - Мне было любопытно посмотреть технику выполнения и методику тренировок для возрастных легкоатлетов. Призовое место я тогда не привез, зато набрался опыта и занялся легкой атлетикой более серьезно».

Сегодня в списке достижений Александра участие в первенстве России по легкой атлетике среди ветеранов, многократные победы в чемпионате России по легкой атлетике и чемпионство в международном соревновании по легкой атлетике.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

Несмотря на то, что все участники - пенсионеры, между ними идет серьезная борьба. «А учитывая, что пенсионерами считаются люди с 60 лет, мне приходится соревноваться с весьма молодыми и шустрыми соперниками», - отмечает наш герой.

Поездки и участие в соревнованиях возрастные спортсмены оплачивают самостоятельно. И хоть Александр уже 8 лет, как на пенсии, но продолжает работать. Он практикует лечебный массаж и занимается постоянным самообразованием.

«Один раз клиентка спросила меня на сеансе массажа: «А какие курсы вы оканчивали?» Я ей ответил: «Если я начну рассказывать, тогда весь сеанс уйдет только на перечисление». Только на просмотр одной папки со всеми сертификатами у нее ушло минут 15», - рассказывает собеседник.

Александр Школьников Предоставлено altapress.ru

Движение — это лучший отдых

Поддерживать форму Александру помогают все те же самодисциплина и трудолюбие, а также медицинские знания.

Спортсмен называет три главных составляющих: соблюдение режима сна и бодрствования, сбалансированное питание и регулярная двигательная активность. «Причем физические нагрузки должны быть разнообразными, ведь наш организм очень интересный — он быстро адаптируется к привычным нагрузкам. И вскоре ежедневный обычный бег может вместо пользы принести вред», - рассказывает спортсмен.

«Тренироваться я стараюсь в свободное от работы время. Как только появилось окно в 2-3 часа, я не ложусь на диван, а переодеваюсь в спортивную форму и как минимум 40 минут занимаюсь», - объясняет собеседник.

Лучшим отдыхом мужчина считает смену деятельности:

«Проверено лично мной, что при активном отдыхе человек быстрее восстанавливается физически и психологически. Конечно, бывают моменты, когда в голове появляются мысли: «Может лучше лечь на диван и наконец полежать? А еще лучше поспать и потом поесть». Но в такие моменты важно преодолеть этот порыв и тогда, пусть и не сразу, организм скажет спасибо».

Специальный вопрос

На вопрос, а как такие регулярные нагрузки сказываются на здоровье, Александр отвечает следующее:

«В первую очередь, важно здраво оценивать свои физические возможности. Не зря врачи говорят: «Спорт калечит, а физкультура лечит». Конечно, мои коллеги могут возразить: «Бывших спортсменов не бывает!» Но все же хронические заболевания, травмы и возраст дают о себе знать. Лично для меня спорт — это возможность улучшить себя, а не бесконечная гонка за наградами. Сам факт того, что я и мои друзья до сих пор продолжаем бегать в таком возрасте — уже большое достижение!»

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